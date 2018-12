Les tarifes del bus urbà, congelades amb el bitllet senzill a dos euros

L'Ajuntament de Manresa ha acordat congelar les tarifes de transport urbà per al 2019. Després de l'increment del 2% de l'any passat, aquest cop s'ha decidit mantenir els preus.

?El bitllet senzill, que entre 2014 i 2016 valia 2,15 euros, es manté a 2 euros, la mateixa tarifa del 2012. La tarifa continua sent més barata que el bitllet senzill de l'ATM d'una zona, que és de 2,20 euros. Els serveis de transport urbà regular de la ciutat de Manresa estan adherits al sistema de l'ATM, que també ha congelat preus aquest 2019.

?La targeta T-10, vàlida per a deu viatges que es poden fer al llarg de tot l'any, es manté el 2019 a 8,15 euros. Això vol dir que cada viatge té un cost de 0,81 euros. L'any 2014 el preu ja havia estat superior al d'ara (era 8,25 euros) i del 2015 al 2016 es va fixar en 7,95 euros.

?El títol T-Mes, vàlid per a tot un mes amb viatges il·limitats, es manté en un cost de 43,20 euros, com l'any passat. Des del 2013 el preu està congelat, per tal de promoure el seu ús entre les persones que fan servir molt el bus urbà.

?La T-bonificada, que poden utilitzar jubilats i altres col·lectius, continua sent gratuïta, segons normativa municipal.

?Pel que fa a la T-2 (títol de dos viatges de venda a establiments comercials, per obsequiar els clients), el 2019 tornarà a tenir un cost d'1,65 euros, que aproximadament equival al cost de dos viatges en T-10.

?Els preus del transport urbà es mantenen per sota de les tarifes d'una zona de l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que ahir també va aprovar els preus per al 2019. En aquest cas, el bitllet senzill té un cost de 2,20 euros; la T-10 val 10,20 euros; i la T-Mes, 54 euros.

?En el cas de Manresa, la tarifa mitjana (el cost mitjà de cadascun dels viatges) se situa en 0,647 euros. Aquesta xifra s'obté tenint en compte els percentatges de passatgers que han utilitzat el transport públic durant l'any. Així, amb bitllet senzill es fan el 7,1% dels viatges (per tant, només aquest percentatge de viatgers paguen 2 euros); el 43,9% dels viatges es fan amb T-10 (per tant aquests viatges valen 0,81 euros); el 2,8% es fan amb T-Mes; el 24,4% amb T-Bonificada (és a dir, gairebé una quarta part dels trajectes són gratuïts), i el 20,8% dels viatges es fan amb títols integrats (targetes de l'ATM).

? Renovació de la T-bonificada. L'Ajuntament recorda als usuaris de la T-bonificada del bus urbà que han de renovar el carnet i la targeta abans de l'1 de març si volen continuar gaudint dels avantatges d'aquest servei gratuït.