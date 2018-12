Tretze vials acabaran les festes sense llums de Nadal o amb els que hi ha a mitges

Aquest Nadal passarà a la història de Manresa, pel que fa a la il·luminació nadalenca, per dos fets diametralment oposats. Per una banda, per l'espectacular cub que presideix la plaça de Crist Rei i la il·luminació de carrers com el Born i l'Urgell. Per l'altra, perquè el mateix instal·lador ha deixat totalment penjats els botiguers de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Onze carrers on havia de posar llums hauran passat les festes sense res.

El nucli del Centre Històric no ha estat l'únic que ha rebut -només hi ha en funcionament cinc dels 30 punts de llum previstos. Al carrer d'Àngel Guimerà, alguns dels grans flocs de neu que hi pengen només tenen la meitat de la figura. En canvi, l'instal·lador -Iluminaciones Icnolux- sí que es va encarregar de reparar fa uns dies les tires vermelles de leds que acompanyen els flocs, que fallaven en una part del vial.

Un altre carrer que no pot lluir completament la il·luminació que va contractar és el de Barcelona. En aquest cas, hi ha unes estructures molt vistoses, però en falten dues (una al començament del vial per la banda del Guimerà i l'altra davant la numismàtica). També hi falten els llums amb el nom de l'ens comercial. Alba Ferrer, la seva presidenta, comenta que si només hagués fallat el tema del nom ho haurien disculpat perquè ho van dir a l'instal·lador a darrera hora, però que el que no accepten és que els hagi deixat la instal·lació inacabada. Per a més inri, alguns dels llums que hi ha posats fallen. Comenta que l'instal·lador ja els ha fet arribar la factura però que no hi ha pogut parlar encara, tot i que li va dir que la trucaria. Davant d'aquest panorama, la reacció dels socis de l'associació, comenta, ha estat optar per no pagar, la qual cosa han d'acabar de decidir. L'entitat s'ha posat en mans d'un gestor per interposar una demanda a l'instal·lador.



Un mes després de l'encesa

L'encesa nadalenca es va fer el 24 de novembre passat per coincidir, com és habitual, amb la Fira de Sant Andreu. No va ser fins al cap d'un mes que el carrer Nou va poder lluir la il·luminació que havia contractat. El mateix va succeir al carrer del Born i a la Plana de l'Om. En aquest cas, van aconseguir que els posés la il·luminació que volien el 14 de de desembre (al Born; a la Plana de l'Om va ser més tard).

L'instal·lador, Abraham Alamillo, gerent de l'empresa, va atribuir el retard a «un problema de fàbrica» i al fet que l'Ajuntament el va avisar amb poc temps que ho havia de tenir posat una setmana abans del previst perquè la Fira de Sant Andreu es va escaure abans.