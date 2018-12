Demà el bus urbà acabarà el servei abans i no hi haurà recollida de deixalles

El servei del bus urbà finalitzarà el servei abans del que és habitual, demà dia de Cap d'Any. Els últims busos de les línies L1-La Balconada i L2-La Parada, sortiran a les 21.40 de la parada del Guimerà i finalitzaran el recorregut a les 22.10 també al Guimerà. La L8-Perimetral, tindrà l'últim bus a les 21.45, que sortirà de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i un altre que sortirà a les 22.05 de l'estació de la Renfe. Demà tampoc no hi haurà servei de recollida d'escombraries. L'Ajuntament demana a la ciutadania que no tregui les deixalles. Sí que hi haurà servei la resta de dies, inclosos festius.