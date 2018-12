Primeres cues davant el príncep Assuan per lliurar les cartes als Reis

Amb música, acompanyat dels seus banderers i generant expectació per allà on passava. El príncep Assuan, emissari dels Reis d'Orient, va arribar ahir a Manresa, on es van formar les primeres cues a la plaça Major per poder-li lliurar les cartes adreçades a Ses Majestats. S'estarà a la ciutat fins el pròxim 4 de gener, un dia més del que és habitual, per poder recollir totes les cartes.

El príncep va arribar a Crist Rei. Els últims anys es dirigia a la plaça Major amb un cotxe descapotable. Aquest any ho va voler fer a peu per saludar tothom i ser més a prop dels més menuts. Darrere seu de seguida es va formar una corrua de gent, bàsicament públic familiar, amb nens i nenes que ja diuen les cartes preparades.

A la plaça Major, davant l'ajuntament, el va rebre la regidora de Cultura, Anna Crespo. Li va donar la benvinguda en nom de la ciutat i de l'alcalde, Valentí Junyent, i va aprofitar l'ocasió per lliurar-li una carta en nom del govern de la ciutat en la qual es desitja una societat més amable, justa i equitativa.

Li va recordar que Manresa és una ciutat d'acollida, i també va demanar «democràcia i llibertat per al nostre país», amb «respecte per tothom». Crespo va tenir un record «per qui està privat de llibertat per les seves idees», i també va dir que la ciutat ha sigut Capital de la Cultura. «Continuarem fent arribar la cultura a tothom». Finalment va desitjar que es puguin culminar els projectes personals i col·lectius, «també com a ciutat».

A partir d'aleshores el protagonisme va ser dels nens i nenes que esperaven lliurar les seves cartes. Els primers en fer-ho van començar a fer cua gairebé una hora abans que l'emissari dels Reis d'Orient arribés a la plaça Major.

Avui, diumenge, i els dies 1, 2,3 i 4 de gener hi haurà cada tarda dos patges sota els porxos de l'Ajuntament. Hi seran de 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre. A més a més s'han programat diverses activitats lúdiques i culturals a la mateixa plaça. Hi haurà jocs populars i tradicionals, actuacions musicals, danses, un parc d'aventures i tallers familiars gratuïts de circ i cal·ligrafia àrab.

Els Reis d'Orient visitaran Manresa el pròxim 5 de gener. Aquest any més de 900 persones i 17 carrosses formaran la comitiva reial. La cavalcada començarà a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc i acabarà a la plaça Major.