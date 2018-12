Última setmana per poder veure el pessebre monumental al Casino

A la mostra hi ha 21 diorames

jordi biel

Fins diumenge vinent es pot visitar a l'Espai 7 del Casino el pessebre monumental que hi exposa el Grup Pessebrístic de Manresa, juntament amb 21 diorames. És l'última setmana, doncs, que es pot veure. Fins al dia de Nadal ja hi havien passat més de 7.000 persones segons l'organització.

La mostra està dedicada enguany a Manresa. Se centra en la plaça Major de la ciutat, i a partir d'aquí es poden contemplar edificis com el de l'ajuntament, on hi ha el naixement sota els porxos, la basílica de la Seu i l'església del Carme. També cases de l'època al voltant i un carrer dels oficis. El pessebre d'enguany està dedicat als fets de la Llum i a la Sèquia, i a la solidaritat.

El pessebre monumental i els diorames que hi ha a tot el voltant de la sala es pot visitar de dimarts a dissabte de les 6 de la tarda a les 9 del vespre; el diumenge d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 a 9; i el dia de Cap d'any estarà oberta de les 6 a les 9.