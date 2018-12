Concentració per la pau a la Plana de l'Om

La Comunitat de Sant Egidi de Manresa ha convocat el dia 1 de gener una concentració a la Plana de l'Om per reivindicar la pau al món i demanar la fi dels conflices armats. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i es farà lectura d'un manifest per reivindicar un món sense violència. La comunitat ha convocat altres concentracions amb la mateixa finalitat a les ciutats on té presència.