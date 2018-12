Conveni per potenciar el Camí Ignasià i el Centre d'Espiritualitat

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el director executiu de la Cova Sant Ignasi Manresa Fundació Privada, Lluís Pagès, han signat un conveni de col·laboració pel qual l'Ajuntament de Manresa atorga una subvenció de 8.800 euros a l'entitat per a l'adequació i conservació del santuari de la Cova i de la Casa d'Espiritualitat i per a la realització d'activitats que promoguin el turisme en aquests dos edificis que formen part del patrimoni històric i religiós de la capital del Bages. A l'acte de signatura també hi va assistir el regidor de Turisme, Joan Calmet.

La subvenció servirà per fer front a una part de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, com l'edició de quadríptics informatius i plànols turístics que estaran disponibles a l'Oficina de Turisme, l'Oficina de recepció i acollida als visitants del santuari i en diverses fires i exposicions, campanyes promocionals i visites guiades.