La Fundació del Convent de Santa Clara ampliarà el nombre d'habitatges tutelats

La Fundació del Convent de Santa Clara vol ampliar el nombre de pisos tutelats i adreçats a persones amb problemes d'accessibilitat al parc d'habitatges. Actualment en tenen 14, però els responsables asseguren que són insuficients, tenint en compte els greus problemes que tenen molts ciutadans per poder viure en un pis de lloguer. Per aquest motiu estan fent gestions per aconseguir-ne dos més. Es tracta d'habitatges cedits per particulars i entitats bancàries. A part, la residència de la fundació també està actualment plena, amb 19 persones.

El president de la fundació, Gabriel Prat, recorda que el projecte de la residència i, més tard, dels pisos tutelats sorgeix perquè els membres de l'entitat van constatar el greus problemes d'accés a habitatges de lloguer a Manresa. «Fa vuit anys vam fer una passejada nocturna pels carrers de la ciutat amb voluntaris per comptar el nombre d'habitants que dormien al carrer o un un lloc que no reunia les condicions per viure-hi. Vam veure que hi ha unes 150 persones a Manresa amb aquest problema», explica. Prat recorda que, a part, porten a terme altres iniciatives solidàries, com la d'integració social per a dones, la dels horts ecològics i la d'Invulnerables, d'ajut a nens de famílies pobres.