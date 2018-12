El peix serà l'estrella dels sopars de Cap d'Any i la carn ho ha estat per Nadal

De gustos no hi ha res escrit. No hi ha disputes. Però en general el peix dominarà a la taula als sopars de Cap d'Any d'avui, mentre que la carn ha regnat per Nadal. Als mercats de la Sagrada Família i de Puigmercadal de Manresa s'han viscut dies de tràfec amb les compres nadalenques que continuaran avui per aquells que han encarregat les seves comandes o que opten per comprar a última hora el producte fresc. Els més previsors ja fa dies que tenen el menjar al congelador. «La gent cada cop ho és més», explica David Bernades, del Puigmercadal. En general comenten que ha sigut un bon any pel que fa a les vendes tot i que encara es noten els efectes de la crisi. Hi ha qui opina, però, que ha sigut un Nadal més aviat «normalet» i altres que afirmen que és l'època més bona de l'any «de bon tros».



Rap, llamàntol, gambes i tot tipus de marisc. Els ingredients per fer una bona sopa de peix i una sarsuela completa és el que més s'ha demanat a les peixateries aquests últims dies. El peix s'acostuma a comprar l'últim dia, explica la Katy, de la peixateria León del mercat de la Sagrada Família. Segons el seu punt de vista s'ha venut més o menys com altres anys, i per Cap d'Any el que surt més és el marisc, la gamba de Palamós, llagostins o boques de Sant Carles.



Al sector de la carn, però, no es queixen. Joan Bernades, de la Sagrada Família, pensa que les festes han anat bé. «Massa feina i tot, a vegades. Hauria d'estar més repartida al llarg de tot l'any». Aprofita l'ocasió per expressar un temor: el mal que pot fer al mercat la pròxima obertura d'un Mercadona a la part alta de la carretera del Pont de Vilomara.



«No he notat cap davallada en les vendes però tampoc cap augment», diu al seu torn Josep Aguilera, de Llegums Aguilera. El president dels paradistes de la Sagrada Família, Josep Pallarés, pensa que s'ha millorat en general respecte d'altres anys. «El mercat està viu. Costa molts esforços, però no hi ha res sense esforç».



No és de la mateixa opinió la Isabel, de la bacallaneria Lo Salat del Puigmercadal. Pensa que s'està perdent el costum d'anar a comprar als mercats, «tot i que es comença a veure gent jove». El producte estrella d'aquest Nadal a la seva parada ha sigut la brandada de bacallà.



Per Cap d'Any no pot faltar el raïm. A la fruiteria Demi del Puigmercadal té més sortida el que va amb llavors que no pas el que no en té. L'Eva explica que fa dies que es nota que «la gent ja ve pel raïm», que s'ha abaratit lleugerament. Dels 3 i poc que costava fa uns dies s'ha passat a 2,95 euros. Admet que la millor temporada per a una fruiteria no és pas ara, sinó a l'estiu, però tot i així hi ha força sortida de pinyes i melons, que es fan d'entrants, i fruites exòtiques com el litxi i el rambutan.



Ramon Soler té parada de menuts al Puigmercadal. Aparentment no són menjars de festes. Però només en aparença. En algunes taules hi haurà melós de vedella, i hi ha qui fa cassoles de callos. Divendres, per exemple, va vendre més de 30 quilos de tripa, explica.



Les festes de Nadal són «l'època més bona de tot l'any, de bon tros», afirma amb convicció David Bernades, amb parada de carnisseria als dos mercats. Explica que hi ha gent que ja «carrega» des de mitjan novembre i que cada cop és més previsora i ho encarrega abans. Els preus es poden encarir fins al 20 % o fins i tot no trobar segons què a final de festes. «Estàs limitat», comenta. A casa dels Bernades hi haurà peix al davant i «filet, entrecot o cabrit marcat al forn» al darrere. Depèn del que hagi quedat a la parada.