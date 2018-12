La Plataforma dels Aliments atén 200 famílies més que a principi d'any

La Plataforma dels Aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara atén 200 famílies més que a principi d'any. La xifra posa en alerta els responsables, i és que actualment el projecte solidari dona cobertura a 1.400 famílies al mes. «Es parla de recuperació econòmica, però només es percep a nivell empresarial perquè actualment hi ha sectors de població que no noten cap millora. De fet, pel que veiem, la precarietat s'està estenent a Manresa i hem de donar suport en l'àmbit alimentari a més persones», explica el president de la fundació, Gabriel Prat Ametlla.

Els responsables de la plataforma comptabilitzen els usuaris per famílies i, per tant, no tenen la xifra exacta de ciutadans que ajuden, però calculen que podria haver-hi unes sis mil persones ateses. «En una població com Manresa, de prop de 75.000 habitants, estem parlant de molta gent», destaca Prat, i afegeix que els ciutadans s'adrecen a la plataforma derivats dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, la Xarxa Sanitària i Creu Roja.

La xifra d'usuaris no ha parat de créixer des que la fundació va crear la Plataforma d'Aliments fa deu any, quan es donava cobertura a 700 famílies. Per aquest motiu, un dels objectius de la fundació és portar a terme projectes que ajudin a canviar aquesta realitat i aconseguir reduir el nombre de persones necessitades a la ciutat.

Les estadístiques constaten que la pobresa afecta a totes les edats, i és que la franja d'edat dels usuaris de la plataforma d'aliments és àmplia i va dels 25 als 50 anys. «A banda, també hi ha pics de població més jove o més gran amb problemes de precarietat», explica Prat. Una altra xifra que destaquen els responsables de la fundació és la que indica que la pobresa és present tant en les famílies nouvingudes com en les nascudes a l'Estat espanyol, i és que la meitat dels usuaris que necessiten ajut en l'àmbit de l'alimentació són immigrants.

«Segurament hi ha gent necessitada que en els darrers anys ha trobat una feina, però tenen uns sous molt minsos i que no donen per cobrir les necessitats de famílies amb quatre membres», indica Prat.

Els responsables de la Fundació del Convent de Santa Clara destaquen, també, que si poden tirar endavant els projectes que porten a terme és «gràcies al fet que a la Catalunya Central hi ha molta gent solidària».