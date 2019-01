La Seu s'omple en un concert benèfic amb la Fundació del Convent de Santa Clara

La Seu de Manresa es va omplir en un concert solidari organitzat pel Rotary Club Manresa Bages a benefici de la Fundació del Convent de Santa Clara. El concert d'orgue va anar a càrrec de Tomé Olives, organista de Menorca i la rapsòdia del "Poema de nadal" a càrrec de Fina Borràs i Toni Gol.

L'acte va començar amb unes paraules de la presidenta rotària Maite Romero, que va introduir la intervenció de sor Lucía Caram, a qui acompanyava Maurici, un nen de 7 anys d'Hondures que està acollit a la residència de la Fundació del Convent de Santa Clara.

Sor Lucía va manifestar que feia goig veure la Seu plena de manresans, donant escalf en un moment difícil: "No ha estat un any fàcil, cada cop tenim mes gent vulnerable, i només podem continuar perquè sabem que tenim una ciutat que ens fa costat. El pes de 1.400 famílies, 4.500 persones, 85 persones acollides en 18 pisos i la Residència, les dutxes a les que acudeixen sistemàticament 50 persones, la responsabilitat del Cosidor i l'hort, i la del programa Invulnerables per la infància, es fan sentir, i a vegades el cansament apareix. Però la pobresa a Manresa té rostres, i us necessitem".

A continuació, el Maurici va explicar que venia de Hondures, que té un germà de tres any, i que amb la seva besàvia viuen a la residència de la Fundació. "Som com una família i estic content. Tot i que ara estic trist perquè he de deixar als amics fets a la 'resi', perquè ens n'anem a un pis". Va acabar demanant als presents que ajudessin a la Fundació perquè poguessin continuar ajudant a altres nens com ell i a altres famílies.

Els assistents van agrair amb un aplaudiment llarg i emocionat el concert.

En acabar, a la sala Gòtica de la Seu es va servir un Cava col·laboració de les bodegues d'Agustí Torelló Mata i coca de Forn de Cambrianes.