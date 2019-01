L'Ateneu Les Bases s'apropa a les estrelles per Nadal amb un planetari inflable

La biblioteca de l'Ateneu Les Bases de Manresa ha permès als seus usuaris acostar-se una mica més a les estrelles durant els dies de Nadal. Ho ha fet amb la instal·lació, els dies 18 i 19 de desembre, d'un planetari inflable a l'àrea infantil i d'una exposició fotogràfica de l'Agrupació Astronòmica de Manresa a càrrec de Núria Camps i Josep Monsó, que es podia veure a l'entrada de la biblioteca fins al 31 de desembre.

El planetari digital, de 2,60 metres d'alçada i 4 metres de diàmetre, es va col·locar en un racó de l'àrea infantil de la biblioteca a petició dels responsables de l'equipament i cedit per la Diputació de Barcelona. S'hi van dur a terme quatre activitats pensades per a totes les edats durant dos dies, «ja que el planetari ocupava molt espai i no el podíem tenir aquí muntat molts dies», explica la directora de la biblioteca, Neus Capdevila.



Contes en 360º

La proposta va tenir molt èxit, segons Capdevila, que assegura que les places es van exhaurir en només dos dies després d'anunciar les quatre activitats que es farien al planetari. «Tot el que tingui relació amb la tecnologia i la ciència genera molt interès entre les famílies», detalla.

Dues de les activitats estaven exclusivament pensades per als més petits (infants de 3 a 7 anys que havien d'estar acompanyats per un adult): la narració de contes sobre l'espai i el fons marí en 360º dins el planetari. Una altra activitat, de caire més familiar, va servir per explicar els misteris del Sistema Solar. I la darrera era només pensada per a un públic adult: una sessió de cinema científic també en 360º sobre els orígens de la vida. En el cas de la sessió de cinema per a adults, hi van assistir una vintena de persones, mentre que les activitats infantils i familiars van tenir uns trenta participants. És la capacitat màxima del planetari.



Temps de ciència

Ja fa tres anys que la biblioteca de l'Ateneu organitza, juntament amb la UPC Manresa i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), el programa «Temps de...» amb activitats científiques per a totes les edats. La primera edició (2016) es va dedicar a les matemàtiques i l'any passat als minerals i roques. Enguany, en la tercera edició, el programa s'ha dedicat a la química. El planetari no formava part d'aquesta programació, però s'ha instal·lat seguint l'interès de pares i fills per la ciència, segons Capdevila.