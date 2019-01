La basílica de la Seu 'es cola' al pessebre

La meva gran sort és que tinc molta paciència. Paciència i ganes». És el que hi ha hagut de posar Miquel Sensada per fer una maqueta que és la rèplica gairebé exacta de la basílica de la Seu de Manresa. Forma part del conjunt del pessebre monumental que aquests dies es pot veure a l'Espai 7 del Casino. Ja hi han passat més de 7.000 persones, que, aquest Nadal, es poden encantar amb edificis que són coneguts pels manresans: l'ajuntament de Manresa, l'església del Carme i, en un lloc amb certa preeminència que imita el turó del Puigcardener, la basílica de la Seu. Traient hores lliures d'allà on fos, sobretot els caps de setmana, hi ha treballat 10 mesos.

«Tenia ganes de fer alguna cosa de manualitats i vaig veure que el món dels pessebres em donava moltes possibilitats». D'aquí va néixer l'afició de Sensada. Explica que fins llavors s'havia limitat a fer els tradicionals pessebres a casa per a la família amb la típica molsa, escorça i el riu, «primer amb paper de plata, i després ja vam fer que hi baixés aigua».



Curs de pessebrisme

El 2012 va fer un curs amb els pessebristes. A partir d'aquí es va començar a complicar la vida. Van arribar els diorames, les maquetes i les manualitats, i els encàr-recs per participar en les construccions del pessebre monumental. En aquest cas, el director del d'enguany, Jordi Muro, li va encomanar que fes la maqueta de la basílica de la Seu i «vaig entomar el repte. M'ha portat moltes hores i nervis fins a l'últim moment per tenir-la acabada». És una de les construccions on la gent que passa per l'exposició del Casino s'hi entreté més.

A partir dels plànols de la basílica va començar a fer la maqueta. També s'hi va acostar a tirar fotos i a veure-la en més d'una ocasió. «He intentat que sigui el més semblant possible a l'original», tot i que hi ha alguns detalls com les gàrgoles que no són una rèplica exacta per manca de temps, diu. «M'he permès aquesta llicència».

La maqueta és de polietilè, una mena de material aïllant que s'ha de treballar en calent. Tancat a les golfes de casa, amb l'ordinador al costat per comparar les imatges de la Seu amb les de la maqueta i amb un soldador a la mà, va anar modelant la basílica. Fins i tot es va construir ell mateix una màquina per tallar el polietilè a la mida que li convingués. Generalment, el pessebre es construeix amb escuma de poliuretà, que és més fàcil de modelar.



Impressora 3D

Els vitralls van ser un dels inconvenients amb què va topar. Per això va decidir modelar-los amb una impressora 3D, «que vaig comprar per fer aquest projecte. Vaig veure que per una qüestió de temps no acabaria». Una altra llicència per tenir-ho tot a punt i també per motius tècnics: els vitralls són els del Carme.

«Ha estat molt laboriós i ha calgut molta paciència», insisteix, perquè «qualsevol detall requereix molta estona de dedicació». Explica que quan té molta feina es pot estar tot el cap de setmana treballant en el projecte que té, tot i que «algunes vegades has de parar perquè no estàs inspirat». Sensada ja va participar al pessebre monumental que va replicar el monestir de Sant Benet, en què va fer els laterals del claustre. N'explica un secret: per simular el color del terra va fer servir mongetes negres i Cola Cao.

Destaca, però, que el pessebre monumental, on també hi té el diorama d'un molí fariner, és una feina d'equip.