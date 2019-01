El colomar ecològic que s'havia d'instal·lar el 2018 no està a punt, però el consistori n'anuncia dos per al febrer

L'Ajuntament de Manresa té previst instal·lar dos colomars ecològics entre els mesos de gener i febrer per provar-los com a alternativa a la caça i sacrifici de coloms. Un d'ells s'ubicarà a la zona nord de la ciutat –a l'entorn del carrer de la Concòrdia, a prop de Can Font– i l'altre, a la zona sud –al passeig del Riu, probablement–, malgrat que les ubicacions exactes estan per determinar. Així doncs donaran servei a dos punts allunyats de la ciutat.

La idea inicial era, segons fonts municipals, muntar-ne un abans que acabés el 2018 i posteriorment fer públic que se n'instal·laria un altre. Com que el primer colomar no s'ha pogut tenir a punt quan estava previst perquè el proveïdor encara està treballant en la seva fabricació, ha explicat el consistori, la voluntat és disposar dels dos colomars entre el gener i el febrer i posar-los en funcionament tots dos a la vegada.

Segons va informar la regidora de Salut, Mercè Rosich, a aquest diari el setembre, la voluntat era col·locar un colomar ecològic en un punt de la ciutat abans de final d'any,per avaluar si aquest sistema podria ser efectiu com a alternativa a la captura de coloms amb gàbies remolc, que és el mètode que s'empra de nou des del mes d'octubre per regular la població d'aquestes aus a la ciutat.



Ous falsos per enganyar les aus

Un colomar ecològic consisteix en una estructura de fusta on s'introdueix una colònia de coloms prèviament capturada en la mateixa zona. És un indret protegit i amb una font d'alimentació que facilita que les aus anidin i criïn dins el colomar, segons fonts municipals. Tres dies després de la posta es fa la retirada i substitució dels ous per uns de plàstic per evitar la proliferació d'aus sense control, tot i que s'hi han de deixar alguns ous vius perquè el lloc no decaigui com a idoni per a la reproducció.

De moment no se sap quant temps estaran instal·lats els colomars, però la intenció municipal és avaluar de nou tots els procediments d'aquí a tres anys.