Creu Roja Manresa lidera una campanya pionera perquè les famílies sense recursos triïn les joguines dels seus fills

"Mai els voluntaris havien rebut tantes abraçades d'agraïment". Meritxell Prat, tècnica d'Infància de Creu Roja Manresa, ha explicat així la manera com les famílies han valorat la iniciativa de l'organització, que busca empoderar els pares perquè siguin ells els qui triïn les joguines que volen pels seus fills. La iniciativa, pionera a Catalunya, consisteix en una botiga de joguines, on s'exposen tots els productes, i on les famílies sense recursos que són derivades de Serves Socials poden escollir. "Són ells qui coneixen millor que ningú els seus fills i així evitem equivocar-nos i caure en clixés pel gènere del nen", ha explicat. Enguany, Creu Roja Manresa repartirà joguines a prop de 500 infants del Bages.

La iniciativa, que es va posar en marxa l'any passat, va tenir molt bona acceptació entre les famílies i, per aquest motiu, Creu Roja ha decidit consolidar-la. Ara, l'organització espera que la botiga de joguines s'estengui a d'altres indrets del país.

Fins que es va posar en marxa, eren els voluntaris els qui, en funció de l'edat i el gènere de l'infant, triaven les joguines. Les famílies rebien una bossa amb els paquets ja embolicats i, per a elles, també era una sorpresa el què hi havia dins. Ara, són les mateixes famílies les que trien les joguines que volen i, d'aquesta manera, se senten més partícips.

Per altra banda, també s'eviten errors perquè s'havia donat el cas d'algun infant que havia rebut el mateix regal en diferents campanyes i, a banda, s'evita caure en clixés pel gènere del nen.

En total, cada nen rep quatre joguines: una de gran, un complement, un peluix i una joguina esportiva. Enguany, Creu Roja Manresa ha destinat 10.000 euros a la campanya de joguines i preveu repartir-ne a prop de 500 infants d'11 municipis del Bages.