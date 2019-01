Una empresa de Terrassa es fa càrrec del bar de les piscines municipals

Coincidint amb l'inici del nou any ha tornat a reobrir el bar restaurant de les piscines municipals de Manresa, que estava tancat des de l'estiu passat. Se'n fa càrrec una empresa de Terrassa, que és qui ha guanyat el concurs de la concessió que va obrir Aigües de Manresa. Assumeix la gestió pels pròxims dos anys, que es poden prorrogar. Es dirà bar Les Piscines.

Va obrir ahir a la tarda i, segons el seu responsable, Oriol Puig, per a avui és previst que funcioni amb normalitat, tot i que no podran fer menús al migdia fins més endavant per un tema de falta de subministraments.

Són les terceres piscines que gestiona l'empresa. Ja tenen experiència a Vallparadís i a Barberà del Vallès, encara que en aquests dos casos només obren a l'estiu. A Manresa serà tot l'any, i això és el que els va motivar a presentar-se a la concessió. Segons ha explicat Puig, es van interessar per les piscines municipals de Manresa «perquè et dona l'opció de treballar tot l'any, i no només la temporada d'estiu».

Ha anunciat que hi haurà canvis al local per personalitzar-lo. Obrirà de les 8 del matí a les 8 o a les 9 del vespre.

Fins ara a les instal·lacions municipals hi havia màquines per dispensar begudes.