L'Ajuntament ha destinat més de 32.000 euros durant el 2018 a netejar pintades

Al llarg d'aquest 2018, el servei de neteja de l'Ajuntament de Manresa, de la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, ha destinat 32.098,09 euros a netejar les pintades en diverses zones de la ciutat. En total, s'han realitzat 47 jornades repartides de la següent manera:

- Centre Històric: Carrers Sobrerroca, Sant Miquel, Arbonés, del Born, Nou, Canal, del Bisbe, Montserrat, Sant Salvador, Puigmercadal, d'en Tahones, Serarols, dels Infants, Sant Tomàs, Cap del Rec, Vallcendrera, Urgell; i places Montserrat, Sant Domènec, de la Reforma, Europa, del Carme, Plana de l'Om, Fius i Palà, i Valldaura.

- Passeig Pere III, Crist Rei, carrers Arquitecte Oms, Carrasco i Formiguera, Viladordis, Puigterrà de Dalt, Puigterrà de Baix, Canyelles, Circumal·lació, Mossèn Cinto Verdaguer, avinguda Francesc Macià, places Lluís Companys, de les Oques i Porxada.

- Espais vinculats al turisme: Camins d'accés a la Torre Santa Caterina, camí de la Cova, capella de la Guia, passarel·la sobre la via Sant Ignasi, parc de la Seu, i plaça Sant Ignasi.

- Altres actuacions puntuals i en cases de particulars.

La regidoria de Barris i Acció Comunitària també ha participat en una part dels treballs. En aquest cas, aquest mes de desembre, s'ha realitzat una acció de neteja a la plaça de la Reforma, plaça Gispert i passeig del Riu. S'hi han destinat 3.000 euros.

Els últims treballs, que van finalitzar a mitjans de desembre, s'han realitzat a la places de la Reforma i Gispert, i al Passeig del Riu amb un cost de 3.000 euros.

L'Ajuntament de Manresa treballa per mantenir neta la ciutat i per tant demana la col·laboració i la corresponsabilització de la ciutadania, ja que aquest any s'ha gastat més de 30.000 euros de diners públics en netejar pintades, però haurien de ser molts més per netejar el total de grafits de la ciutat. S'ha de recordar que el juliol passat, el Ple Municipal va aprovar una proposició, presentada pel grup municipal de la CUP, per tal que es prioritzi la neteja de les pintades de caire feixista, espanyolista, racista i sexista dels carrers de Manresa.

Per aquest 2019 també es preveu que la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de Manresa destini la mateixa quantitat de diners i jornades de feina per reduir el nombre de pintades de la ciutat.