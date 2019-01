Manresa en Comú reclama informar les persones migrades del seu dret a vot

El grup motor de Catalunya en Comú a Manresa demana en una instància presentada a l'Ajuntament de Manresa una campanya activa d'informació dels tràmits que les persones migrades amb dret a vot han de fer per tal de poder exercir aquest dret a les properes eleccions el dia 26 de Maig.

En una nota de premsa afirmen que a Manresa hi viuen, segons l'últim cens, més de 13.000 persones migrades, que representen el 17% del total de la població local.

Els Comuns insten al govern local de Manresa a "no tornar a perdre l'oportunitat de fer participar les persones migrades residents del dia a dia i de la presa de decisions a la nostra ciutat".



Data límit

Recorden que els tràmits per inscriure's en el cens electoral de residents estrangers són fàcils i ràpids però tenen data límit. Les persones residents a Manresa procedents de països de la Unió Europea tenen des de l'1 al 30 de gener per fer els tràmits necessaris.

Les persones procedents de països amb acords de reciprocitat (Bolívia, Colòmbia, Perú , Xile, Corea, Equador, Nueva Zelanda, Cap Verd, Islàndia, Noruega, Paraguai, Trinidad i Tobago) tenen només fins el dia 15 de gener per reclamar el seu dret a votar.

Segons Gheorghe M. Berchesan, "des de Manresa en Comú entenem la participació política, el dret a vot i a ser votat com una forma d'integració de les persones estrangeres. Aquells que podem, hem d'exercir el vot per garantir els nostres drets però també per formar part activa de la nostra ciutat."