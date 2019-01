La Politècnica de Manresa participa en una campanya contra els micromasclismes

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa participa en una campanya contra els micromasclismes. La iniciativa forma part d'un projecte que al final de l'any passat va posar en marxa la Politècnica a tot Catalunya i en el qual participen tots els seus campus i escoles universitàries, inclosa la de Manresa.

Amb el nom «10 mesos contra els micromasclismes a la UPC», el departament d'Igualtat d'Oportunitats de la universitat ha iniciat la campanya de sensibilització. Cada mes, un centre docent de la UPC triarà un recurs, una informació o una publicació en què es parli i es denunciïn situacions de micromasclisme, i en farà difusió. La resta de centres docents de la Politècnica se'n faran ressò.



Treball amb els alumnes

La responsable d'igualtat de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), Rosa Giralt, ha explicat que en el cas del campus de Manresa s'han plantejat fer alguna cosa més que no pas limitar-se a penjar una informació, com per exemple treballar aquesta temàtica amb els alumnes. «Hi ha gent que no s'adona» que hi ha actituds masclistes «perquè poden ser comentaris o actituds molt subtils». Com a micromasclisme s'entén el masclisme normalitzat socialment en comportaments interpersonals o comentaris.



Més noies TIC

Per a Giralt, les enginyeries encara es perceben com un món d'homes. Només se salva Enginyeria Química, on aproximadament el 50 % dels alumnes són dones. A la resta de graus n'hi ha molt poques. Per capgirar aquesta situació hi ha un grup de treball al campus de Manresa de la Politècnica per augmentar les vocacions de dones que vulguin estudiar l'enginyeria TIC de noves tecnologies. «Hi participem juntament amb informàtica i telecomunicacions». El grau d'enginyeria TIC també participa en un grup treball de gènere i docència impulsat per la Universitat Politècnica i en el qual prenen part cinc estudis més «per implantar la perspectiva de gènere a les assignatures. Les noies poden fer enginyeries, i els nois poden cuinar», rebla Giralt.

Segons la responsable d'Igualtat a la Politècnica de Manresa, al centre universitari de la capital del Bages no hi ha hagut problemes per qüestions de gènere, però en altres centres sí que s'ha hagut d'estar a l'aguait.