Refugiats d'Hondures i Geòrgia, a la concentració a Manresa per la pau

Un moment de la concentració per la pau, a la Plana de l´Om arxiu particular

La concentració per la pau convocada per la Comunitat de Sant Egidi de Manresa el primer dia de l'any va tenir el testimoni de refugiats d'Hondures i Geòrgia.

Segons ha explicat el membre de la Comunitat de Sant Egidi Pere Sobrerroca, en l'acte s'ha recordat el missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial per la Pau que porta per títol «La bona política està al servei de la pau».

Seguidament, dues persones refugiades que viuen a Manresa, un d'Hondures i un altre de Geòrgia, van oferir el seu testimoni i van manifestar les dures circumstàncies en les quals viuen algunes terres sotraguejades per la guerra, la violència i la corrupció.

Per part de la Comunitat de Sant Egidi s'ha explicat que aquesta nova concentració per la pau, que va tenir lloc dimarts a la tarda a la Plana de l'Om, tenia com a objectiu no restar indiferents davant de la situació de les persones que viuen en països en guerra, «ja que la indiferència deixa sols els altres, sobretot la indiferència en els països en els quals es viu en pau».

Finalment es va llegir el manifest en què la Comunitat de Sant Egidi afirma que «en temps complexos i difícils com els nostres, afligits per moltes guerres, ferits per múltiples formes de violència, antiga i nova, sovint gratuïta i acceptada com normal, temps en què assistim al ressorgiment de formes difuses de xenofòbia, antisemitisme i odi vers qui és considerat diferent, sentim que és decisiu respondre a la crida que el papa Francesc ens fa als cristians, i també a tot creient i a tot home i tota dona de bona voluntat, amb un compromís personal i comú, ferm i quotidià, a favor de la justícia i de la pau».

El manifest recorda que el papa Francesc afirma en el seu missatge «La bona política està al servei de la pau» que, de fet, «cadascú pot aportar la seva pròpia pedra per a la construcció de la casa comuna», i per això a Manresa i a altres ciutats es va iniciar l'any caminant plegats a favor de fer possible un món sense guerres.