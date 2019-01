El sindicat de Correus Sipcte denuncia al jutjat un tap de trameses a Manresa i Piera

arxiu particular

Imatge d´arxiu de trameses a Correus de Manresa, a l´estiu arxiu particular

El sindicat Sipcte (Sindicat Independent de Correus i Telègrafs) declararà al jutjat de Manresa el dia 10 per la seva denúncia presentada contra Correus per una presumpta infidelitat de custòdia de documents privats. Segons el sindicat, s'havia retingut correspondència «de manera totalment il·legal» a Piera i a Manresa i va portar els casos a la fiscalia.

Declararà com a testimoni Manuel A. Aguilella Salgado, delegat del sindicat que l'estiu passat va fer públic que a Correus de Manresa hi havia una gran quantitat de trameses que no havien estat repartides quan tocava (vegeu Regió7 del 15 de setembre).

En la denúncia, el sindicat assegurava que tant a Piera com a Manresa s'havia produït aquesta situació malgrat que als responsables de l'empresa se'ls havia advertit del «caos organitzatiu» que hi havia.

Sempre segons el sindicat, no se substituïen les absències de treballadors i el 14 de setembre hi havia «més de 20.000 trameses pendents d'entrega» que corresponien a notificacions administratives i paqueteria, a Manresa, i «més de 4.000» a Piera.

Després de les queixes de veïns i treballadors de Correus i la consegüent dimissió del responsable de distribució a Manresa, la companyia va assegurar que posaria reforços perquè el servei postal a la ciutat quedés normalitzat en qüestió de dies.

En un comunicat fet públic per l'empresa (vegeu diari del 20 de setembre), assegurava que «Cor-reus mantindrà l'estructura de plantilla coberta al 100% i que es farà un seguit de reforços per normalitzar la situació».



Alts i baixos

Correus atribuïa els problemes d'acumulació de trameses sense repartir pels alts i baixos que experimenta el servei, l'existència de dos festius i la dificultat per trobar personal per cobrir les contractacions en període estival, «una qüestió aliena a la compa-nyia i coneguda per representants sindicals».

La direcció de Correus assegurava que la Unitat de Distribució de Manresa disposava d'una plantilla estructural de 44 treballadors i d'una dotació «dels recursos tècnics i humans necessaris per prestar el servei postal amb la màxima qualitat i regularitat a tots els ciutadans i empreses de Manresa».

L'empresa assegurava que treballa els productes i serveis postals «en funció dels terminis compromesos amb els seus expedidors segons el producte contractat, i dona prioritat a la línia urgent, línia bàsica i línia econòmica per aquest ordre».