Tots els remolcs que hi ha a Manresa per capturar coloms han estat sabotejats des que es van reobrir, el mes d'octubre passat, fet que ha provocat que molts no hagin pogut complir de manera correcta la seva funció de control de la població de coloms, segons ha pogut saber Regió7. L'Ajuntament ara estudia col·locar les gàbies en indrets sense accés públic per evitar els atacs incívics, ja que considera que «si els sistemes de control no funcionen, la població de coloms creix i provoca problemes de salubritat». I també augmenten les queixes ciutadanes.

Els remolcs, que permeten l'entrada però no la sortida dels ocells, són instal·lats en cinc zones on s'acumulen més coloms i, per tant, més brutícia i més queixes de veïns. Aquests cinc punts són la plaça Mallorca, el parc de la Florinda, el parc de Joan Brossa, la carretera de Vic i la plaça de Fius i Palà. Segons fonts municipals, s'han rebentat rodes i s'han trencat cadenats d'entrada i safates d'alimentació de les gàbies, entre d'altres. A més, també han estat objecte de pintades i insults en diverses ocasions des que es van col·locar a la via pública el 2009.



Un any sense captures

Les aus capturades als remolcs es recullen i es lliuren a un centre de cria d'aus rapinyaires. El 60% se sacrifiquen i la resta són utilitzades com a aliment per a falcons.

Precisament aquest va ser un dels principals motius pels quals grups d'animalistes van denunciar la «cruesa» del mètode, el 2017, juntament amb el Col·legi d'Advocats de Manresa, que va interposar una demanda contra el consistori. Criticaven que els animals morien per inanició, cosa que el govern local va desmentir, i va assegurar que dins els remolcs els coloms tenien aigua i menjar.

Davant la polèmica, l'Ajuntament va decidir, el setembre del 2017, aturar la captura de coloms, avaluar l'eficàcia dels remolcs i estudiar alternatives existents per al control de la població d'aquestes aus, com ara el pinso anticonceptiu, utilitzat en municipis com Artés, Cardona, Solsona, Igualada i Barcelona.

Un any després, el mes de setembre passat, el consistori va anunciar que reprendria la caça de coloms i que ho faria amb els paranys en remolcs, perquè l'estudi tècnic que s'ha fet en aquest període de temps «n'acredita l'efectivitat i no garanteix millors resultats d'altres mètodes». Així mateix, va assegurar que, «conscient de la sensibilitat que desperta el sacrifici de coloms a bona part de la població», havia elaborat un protocol per garantir que les captures es fessin només en els casos en què es constatés una concentració de coloms superior a la mitjana observada a la ciutat ara fa un any.

Un altre aspecte que es va destacar llavors des de l'Ajuntament va ser que se seguirien duent a terme tasques de control i se sancionaria les persones que alimenten coloms, ja sigui al carrer o en espais privats, perquè això «incideix directament en la proliferació d'aquests animals».