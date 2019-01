Avui comencen els treballs per instal·lar un nou semàfor a la carretera del Pont

Avui s'iniciaran els treballs d'obra civil per instal·lar un nou semàfor de vianants (amb polsador) a la carretera del Pont de Vilomara, a l'alçada de l'avinguda de Francesc Macià (davant del gimnàs Bosch). Els treballs duraran un parell de setmanes i s'ocuparà un dels dos carrils de circulació.

L'actuació se suma a les darreres millores implementades per la regidoria de Mobilitat al carrer Alvar Aalto i al passeig del Riu. Es tracta d'actuacions reivindicades pels veïns per tal de garantir el pas segur de vianants i, alhora, assegurar la fluïdesa del trànsit. En el cas del carrer d'Alvaar Alto també s'ha instal·lat un semàfor amb polsador en un pas de vianants amb molt trànsit, mentre que al passeig del Riu s'ha afegit una senyalització per als cotxes que van en direcció a la Reforma. Tot plegat té un cost de 50.000 euros.