El Col·legi d'Advocats i grups d'animalistes no condemnen els atacs a les gàbies per a coloms

El Col·legi d'Advocats de Manresa no condemna el sabotatge que han sofert les gàbies situades en remolcs portàtils que serveixen per al control de la població de coloms a la ciutat (vegeu edició d'ahir). Tampoc ho fan les entitats animalistes consultades per Regió7. Encara més, entenen que «tard o d'hora havia de passar», ja que, subratllen, bona part de la ciutadania ha expressat en diverses ocasions el seu malestar pel mètode utilitzat a Manresa per capturar coloms i «des de l'Ajuntament no se li ha fet cas».

Verónica Cuevas, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Manresa, no es mostra partidària dels desperfectes que uns desconeguts han ocasionat als remolcs –fet que n'ha provocat el mal funcionament des que es van reobrir, el mes d'octubre passat– però «des del col·legi tampoc ho recriminem. No ho aprovem perquè no està bé», valora, malgrat que no condemna els sabotatges. I és que el Col·legi d'Advocats de Manresa ja va interposar una demanda el 2017 contra l'Ajuntament on denunciava la «cruesa» del mètode emprat: d'una banda perquè, denunciava, els animals que quedaven atrapats al remolc morien «d'inanició» i, de l'altra, perquè «no és ètic que els exemplars vius serveixin com a aliment per a falcons».

La demanda va quedar frenada quan el consistori va aturar les captures. Ara, però, des del col·legi no es descarta reactivar-la si «l'Ajuntament no compleix la seva paraula». Segons Cuevas, quan el govern local va reunir-se amb els advocats per anunciar-los que es reprendria la caça de coloms a final del 2018, es va comprometre a dur a terme una campanya de sensibilització ciutadana, a lliurar al col·legi informes de totes les captures que es duguessin a terme des de llavors i a «mostrar-nos com es fan les captures i l'entrega de les aus a l'empresa de cria de rapinyaires». «No han fet res de tot el que ens van prometre», lamenta Cuevas.



Risc per a la salut pública?

La presidenta de la comissió insisteix en l'efectivitat provada del pinso anticonceptiu per controlar la població de coloms. Explica que el col·legi ha fet una consulta a l'Agència Catalana del Medicament amb la intenció de «fer evident que, tot i estar considerat un fàrmac, l' ovistop (nom que rep el pinso) es pot autoritzar per a usos terapèutics».

Un altre dels arguments que posa sobre la taula l'Ajuntament de Manresa a l'hora de defensar el mètode dels remolcs, puntualitza Cuevas, és que la superpoblació de coloms és un risc per a la salut pública: «Només si fos veritat seria legal capturar i matar animals. Però no és el cas».

Pel que fa a la instal·lació de colomars ecològics com a prova pilot, Cuevas considera que no són efectius «si només se'n col·loquen dos, però no ens hi oposem perquè és un mètode molt més ètic que la caça i sacrifici d'aus».

Corazón de paloma és una de les entitats en defensa d'aquestes aus que s'ha expressat contra l'ús de remolcs. Té oberta una recollida de firmes a la plataforma Change.org i s'ha plantejat estudiar mesures penals contra l'Ajuntament, malgrat que de moment no ha fet cap pas. Alexis Calvo, cofundador de l'associació, ha explicat a aquest diari que la notícia dels atacs que han inutilitzat les polèmiques gàbies «ens ha sorprès, perquè Manresa no és un dels punts amb més activisme radical, però era d'esperar».

L'entitat no defensa l'actuació «perquè és alteració de l'espai públic» però «tampoc la podem criticar, l'Ajuntament s'ho mereix». Calvo avança que «aviat» es faran públiques xifres de la reducció de coloms a Barcelona des que l'Ajuntament va apostar pel pinso anticonceptiu, el 2017, «i es veurà l'enorme eficàcia del mètode. És més gran del que esperàvem».

La Federació d'Entitats Pro Drets dels Animals i la Natura (FEDAN), d'àmbit nacional, ha atorgat recentment el premi Edat Mitjana a l'Ajuntament de Manresa per les matances de coloms. Carme Méndez, portaveu de l'entitat, entén que s'hagin dut a terme accions incíviques contra les gàbies «perquè fa anys que la ciutadania reclama un canvi». Considera que l'Ajuntament ha d'adaptar-se als nous temps i «deixar de justificar un mètode tan cruel».

Méndez creu que no hi ha cap altre municipi a Catalunya on hi hagi remolcs per capturar coloms. «Matar no és la solució. Els coloms es reprodueixen molt ràpid, capturar-los és inútil, i no ho dic jo sinó els experts». Destaca que la federació «ha treballat molt» per aconseguir que a Barcelona es faci servir pinso anticonceptiu.