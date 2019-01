Els colomars ecològics no convencen

Són més ètics, sí, però no funcionen perquè els coloms són territorials i nien on volen. És la valoració que fa la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) dels colomars ecològics. L'Ajuntament ha anunciat, tal com va avançar ahir aquest diari, que n'instal·larà dos properament per avaluar si són una bona alternativa a la caça de coloms.

Alba Jornet, membre de la fundació i tècnica en la gestió d'animals, coneix la realitat de Manresa de primera mà. És de Monistrol de Calders i va treballar pel Consell Comarcal del Bages l'any 2007-2008 en matèria de protecció animal. No creu en l'efectivitat dels colomars «perquè n'hi hauria d'haver un per a cada colònia» i defensa que l'únic mètode ètic és el pinso anticonceptiu. A Barcelona, la seu de FAADA és un dels punts autoritzats per alimentar els coloms amb aquest fàrmac. De fet, és l'únic punt privat: «Paguem nosaltres el pinso i ho fem perquè volem. La resta són punts públics».