Creu Roja fa de Reis per a 500 infants amb un sistema pioner

Creu Roja Manresa repeteix aquest Nadal el repartiment de regals per a les famíles derivades pels Serveis Socials amb un sistema pioner a Catalunya.

De donar una bossa de plàstic amb joguines als pares per als seus fills, ha passat a oferir-los la possibilitat de triar ells mateixos els jocs que desitgen en una botiga que ha habilitat en un espai de la seu social, al carrer del Joc de la Pilota. Regals que, a més a més, poden embolicar ells mateixos, ajudats i assessorats en tot moment per voluntaris de l'entitat.

L'experiència, que es va estrenar l'any passat amb molt èxit, ja ha despertat l'interès d'altres delegacions de Creu Roja. En gaudiran 500 infants d'un total de 278 famílies de Manresa i altres municipis de la comarca que formen part de l'àrea d'influència de Creu Roja a la capital del Bages.

Ahir, Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa; Meritxell Prat, tècnica d'Infància de l'entitat; i Olga Macias, coordinadora de l'oficina de Manresa, van presumir de botiga. Prat va remarcar que el principal objectiu és «apoderar les famílies» i, alhora, evitar els errors que es produïen amb el sistema tradicional, com repetir regals d'un any a l'altre o que, per un equívoc en les dades del sistema de derivació, el joc no fos l'adequat per a l'infant.

Amb la nova organització, els pares entren primer a una habitació on els prenen les dades; passen a la botigueta amb un voluntari, trien els regals (quatre per infant) i surten per una altra porta on hi ha l'espai per embolicar. El repartiment s'ha organitzat en quatre torns: abans-d'ahir al matí; ahir al matí i a la tarda i avui al matí. Ho fan possible les donacions de les empreses, entitats i particulars amb què Creu Roja ha pogut comprar les joguines.