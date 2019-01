Les joventuts d'ERC denuncien a Manresa el missatge «masclista» d'una samarreta de Tezenis

Les Joventuts d'Esquerra Republicana han protestat aquesta setmana davant de botigues de la cadena Tezenis per denunciar el «masclisme» d'una de les seves samarretes, en què es pot llegir literalment que si no saps com rentar-la pots "donar-la a la teva mare, ella sap com fer-ho".

L'acció va tenir lloc ahir al Tezenis del carrer Guimerà de Manresa juntament amb altres establiments de la companyia a Palma, Vilanova i la Geltrú, Salt i València, entre d'altres, i s'emmarca dins d'una campanya de conscienciació contra el consumisme de les Joventuts d'Esquerra Republicana. Es van encartellar els aparadors amb el missatge "boicot al masclisme" i es va llegir un manifest que denuncia la "pressió estètica, amb la representació de models de bellesa irreals i la perpetuació de rols de gènere, accentuant així les desigualtats".

En el comunicat que van llegir i enviar a la companyia van explicar que els productes com el pijama de Tezenis "reforcen i normalitzen que les tasques domèstiques i de cures siguin únicament de les dones". "Volen que siguem sent preses d'un àmbit en el qual alguns creuen que hem nascut i on ens volen tancar, limitar i silenciar", denuncia el comunicat, i per això "continuarem treballant per uns Països Catalans lliures de qualsevol tipus de missatge sexista i lliures de la reproducció d'estereotips rancis que menystenen les dones".