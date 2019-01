El príncep Assuan ha recollit 1.500 cartes per als Reis els 4 primers dies

«Ens ha preguntat si ens hem portat bé o malament, i ha dit que no ens hauríem de discutir», explicaven ahir emocionades les germanes Ariadna i Mariona, de 10 i 8 anys, després de visitar el príncep Assuan, l'emissari dels Reis d'Orient. Li van prometre que no es tornaran a barallar. A l'Antoni, l'Adrià i el Guillem, de 3, 6 i 9 anys, el patge els va recomanar que després de menjar caramels es rentin les dents. L'Antoni li va demanar un robot; l'Adrià, una Nintendo i «més coses que ara no recordo», i el Guillem, una Play i una bici.

Avui és l'últim dia que el príncep Assuan i el seu ajudant seran a la plaça Major de Manresa. Se n'hi ha estat un més del que és habitual per poder atendre tots els nens i nenes de la ciutat que volen fer arribar les seves cartes als Reis d'Orient. Els primers quatre dies en va recollir més de 1.500, i això sense tenir en compte que hi ha molts menuts que el visiten sense portar-li la carta i que són ells mateixos qui expliquen què volen. «I com que els reis són màgics....», explicava ahir Joaquim Anfruns, de l'Agrupació Cultural del Bages, que és qui ha organitzat la visita dels patges.

Es dona la circumstància que com més s'apropa el dia de la cavalcada, més gent va a la plaça. El primer dia, que va ser el 29 de desembre, en va recollir prop de 130. El segon, el dia 30, ja va passar dels 220, i el dia 1 van ser 285. El dimecres dia 2 n'hi van lliurar 915. Ahir a la tarda la previsió era superar aquesta xifra. El príncep Assuan i el seu ajudant s'hi van posar abans del previst perquè ja hi havia cua, i al capvespre la filera, endreçada, s'acostava al carrer de Sobrerroca. «Aquí no abaixem portes. S'acaba quan no queda ningú. No pots dir a un nen que pleguem perquè ja és l'hora», comentava Anfruns.

Per fer més àgil la visita, des de fa 4 anys hi ha dos patges recollint cartes, i enguany s'ha allargat un dia l'estada a Manresa i també s'està més estona a la plaça. Així mateix es feia baixar els nens i nenes i els seus acompanyats per un lateral, amb la qual cosa no entorpia el pas de la gent que pujava a visitar els patges.

Durant la visita dels emissaris reials hi ha hagut animació a la plaça Major amb jocs tradicionals, tallers de circ i un parc d'aventures. Avui hi ha previst un concert de nadales a càrrec d'alumnes de l'Esclat i l'actuació musical de l'Esclat Gospel Junior.