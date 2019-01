Regió7 crearà una gran galeria de fotos de la cavalcada des d'un vehicle propi

Com ja és habitual, Regió7 també participarà a la cavalcada de Reis d'aquest dissabte a Manresa. Ho farà amb un vehicle propi, cedit per Sala Motors (com la resta de vehicles de la desfilada), des el qual els fotògrafs del diari podran fotografiar la cavalcada des de dins i produir una enorme galeria de fotografies del públic on petits i grans podran buscar-se per veure's immortalitzats. La galeria estarà disponible a Regió7.cat.