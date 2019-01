Cues per comprar el tortell de Reis a les pastisseries de Manresa

La forta demanda de tortells de Reis ha tornat a provocar enguany llargues cues i aglomeracions a les pastisseries de Manresa aquest dissabte, que esperen repetir durant tot el matí de demà. En general, preveuen tancar les festes amb un lleuger increment de tortells venuts respecte l'any passat.

Cap a les 12 del migdia ja hi havia una trentena de persones que feien cua a l'exterior de la pastisseria La Llaminadura de la carretera de Santpedor, que no ha pogut abaixar la persiana fins gairebé les 3. «Tant el 5 com el 6 de gener són dies de molta feina», apuntava Carme Moreno, de la Llaminadura, però explicava que aquest matí ha estat especialment mogut possiblement pel fet de ser dissabte, en què no hi ha tanta gent treballant com els anys en què s'escau en un dia entre setmana. En aquest establiment, el nivell de comades ha estat «similar» al de l'any passat, i esperen igualar les vendes amb les compres d'aquest matí. El tortell de nata amb fruites i el de massapà, continuen sent les especialitats estrella.

També ho són a la pastisseria Perarnau del carrer Carrió de Manresa, on els preus s'han mantingut com l'any passat entre els 30 i els 32 euros segons el tipus de tortell. El seu responsable, Joan Ramon Perarnau, explica que també té una bona demanda el tortell de pasta de full, que porta nata sense sucre, i en menor mesura, la lionesa, el brioix danès, o el tortell que substitueix la fruita per l'ametlla filada o la crema cuita, ja siguin amb nata, crema o trufa. I és que, la tendència d'aquests últims anys «és a fer-los menys dolços», reduint la quantitat de sucre, sobretot en la nata, «per decisió pròpia i perquè el client ho agraeix». Enguany, en aquest establiment s'han fet cap a un miler de comades prèvies de tortells de Reis, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, i això fa pensar que hi haurà un increment de vendes seguint la tendència d'aquest Nadal, amb un augment d'entre el 5 i el 10 % del volum de feina.

Més varietats de Tortell