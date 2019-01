El degà del Col·legi d´Advocats puntualitza que l´entitat condemna l´atac als colomars

El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, consultat per Regió7, ha corregit les declaracions que va fer abans-d'ahir a aquest diari la presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals, Verónica Cuevas, i ha condemnat els atacs que han sofert les gàbies per capturar coloms. Abel Pié ha especificat que «nosaltres sempre condemnem qualsevol atac a la propietat, ja sigui pública o privada, però no creiem que el debat sigui aquest, sinó la posició de l'Ajuntament respecte al tema de la captura de coloms».

El responsable de l'ens ha volgut matisar les paraules de Cuevas –que no va aprovar ni tampoc recriminar els fets– i ha valorat que «cal diferenciar entre atacs vandàlics que es duen a terme sense justificació possible i altres accions de protesta».

Ha puntualitzat que, com a advocats, «el que hem de fer és aclarir com es fan aquestes protestes i què es denuncia», i ha insistit en la crítica que fa el col·legi de l'actuació del consistori pel que fa al mètode de control de la població de coloms (captura i sacrifici): «La posició de l'Ajuntament no és l'adequada. No hi ha hagut un autèntic diàleg per part seva».



Pel benestar dels animals

Per al degà no és comprensible que es prioritzi la caça de coloms «quan són possibles solucions que milloren el benestar dels animals», com ara l'ús de pinso anticonceptiu, mètode que l'entitat professional ha defensat des del primer dia.

De fet, el col·legi ja va interposar una demanda el 2017 contra l'Ajuntament manresà per aquest motiu. Demanaven que s'aturessin les captures en paranys mòbils i no es lliuressin els coloms caçats com a aliment per a falcons, que és per al que s'utilitzen part dels exemplars vius. La denúncia va quedar frenada quan el consistori va cedir davant les queixes i va aturar les captures. «Ens toca ser crítics, per això tenim la comissió pels drets dels animals», diu Pié.