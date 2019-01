En marxa la cavalcada de Manresa 2019

Per fi han arribat els Reis a Manresa. La comitiva començava aquest dimecres a les 6 de la tarda a la Muralla de Sant Francesc amb el mateix recorregut estrenat el 2016, que inclou la part final a partir de Sant Domènec amb Melcior, Gaspar i Baltasar i un petit seguici anant a peu fins a la plaça Major amb la gent podent-los saludar a peu pla. Força gent ha omplert els carrers de la ciutat per una cavalcada que encara es troba a la zona inicial.

Més de 900 persones fan possible la cavalcada, que inclou 17 carrosses. Les tres dels Reis, estrenades l'any passat, han millorat la il·luminació per donar un efecte tridimensional a les figures que les presideixen, inspirades en la Seu, el Casino i el Kursaaal. La carrossa del mecano no ha sortit i, en lloc seu, ho fa una altra on hi haurà un dels ponts que han servit per representar la capitalitat cultural de Manresa el 2018 decorada per una colla de nens en un taller impartit per l'artista Susana Ayala.

La carrossa de la lluna s'ha reconvertit en la carrossa de l'estel. S'ha remodelat la carbonera, cedida per l'Associació de Veïns del Poble Nou, i de la de l'estel d'aquesta entitat veïnal se n'ha eliminat la base, que ja estava velleta i l'estel s'ha traslladat a la que protagonitzava la lluna. També estrenaran carrossa dels somnis els dos projectes contra la pobresa infantil dirigits per sor Lucía.

En primer lloc s'ubiquen les carrosses de fantasia (jocs, vaixell pirata, el cargol, els regals, la carbonera...). Seguidament hi ha la de l'hereu i la pubilla, la de l'àngel, el grup que acompanya la del Carter Reial i, finalment, les carrosses dels Reis d'Orient, precedides pels seus respectius banderers, torxers i patges. Tanca la cavalcada la carrossa amb el pont.