La inversió total al Museu pujaria a 7,6 milions amb 2,2 del projecte museogràfic

2,2 milions en la museïtzació i 5,4 en obres fan un total de 7,6 milions d'euros. És el cost total que tindria la rehabilitació integral de l'edifici del Museu Comarcal de Manresa, l'antic col·legi de Sant Ignasi, un cop s'hi fessin els treballs previstos i també l'esmentada museïtzació per fer-ne el Museu del Barroc de Catalunya.

A l'últim ple municipal es va aprovar l'avantprojecte director del conjunt d'intervencions a l'edifici. Això ja es va fer el 2016, però ara s'ha actualitzat tenint en compte els entrebancs que la iniciativa s'ha trobat des de llavors i que ha provocat que aquest últim any ben poca cosa s'hagi fet a l'edifici malgrat ser un dels projectes estrella del mandat.

De fet, les obres al Museu van començar el 2016, però no han tingut continuïtat. Primer per la caiguda d'un fals sostre que va deixar al descobert deficiències estructurals a l'edifici. Això va obligar a tancar la major part de les sales del Museu Comarcal al final del 2017, situació que encara dura ara. Posteriorment, al principi del 2018, es van encallar els treballs per fer els nous accessos a l'edifici des de la plaça de Sant Ignasi. L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa constructora encarregada en considerar que no havia complert el contracte. Ara farà un any, doncs, que pràcticament no s'hi fa res.

Amb el nou avantprojecte es vol reconduir la situació. L'Ajuntament ha calculat que el cost de la intervenció al conjunt de l'edifici és de 5,4 milions d'euros. D'aquests, ja se n'ha invertit un milió per rehabilitar el claustre, l'ala sud i la part dels nous accessos que s'han fet però que estan a mitges. Pel que fa al projecte de museïtzació global, un estudi d'una empresa especialitzada va valorar el 2016 que tindria un cost de 2,2 milions. D'aquí surten els 7,6 milions.



Nova embranzida

La nova embranzida que l'Ajuntament vol donar al projecte per tenir-lo a punt abans del 2022 preveu, d'entrada, una inversió de 4,4 milions, dels quals 3,1 serien per fer obres i la resta, 1,2 milions, per museïtzar les ales sud o oest de la primera planta i per fer un pla de comunicació i contractar personal. Seria el primer pas per convertir l'antic col·legi de Sant Ignasi en el Museu del Barroc de Catalunya tal com es preveu en el pla de Museu de Catalunya del 2017. Per completar tot el projecte encara farien falta 1,2 milions més.

L'equip de govern ha sol·licitat ajuts dels fons europeus FEDER per poder tirar endavant el projecte. La previsió és que al llarg del primer trimestre d'aquest any es reiniciïn les obres dels accessos que permetran unir la plaça de Sant Ignasi i el conjunt de l'edifici. A l'estiu es calcula que poden començar els treballs per resoldre les deficiències estructurals.