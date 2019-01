Les Joventuts d'Esquerra Republicana denuncien el masclisme d'un pijama

Les Joventuts d'Esquerra Republicana han protestat davant de botigues de la cadena Tezenis per denunciar el masclisme d'una samarreta de pijama en què es pot llegir que si no saps com rentar-la pots «donar-la a la teva mare, ella sap com fer-ho».

L'acció ha tingut lloc al Tezenis del carrer Guimerà de Manresa juntament amb altres establiments de la companyia a Palma, Vilanova i la Geltrú, Salt i València, entre d'altres, i s'emmarca dins una campanya de conscienciació contra el consumisme de les Joventuts d'Esquerra Republicana.

S'ha encartellat els aparadors amb el missatge «boicot al masclisme» i s'ha llegit un manifest en què es denuncia que aquesta mena de missatges «reforcen i normalitzen que les tasques domèstiques i de cures siguin únicament de les dones».



Acció Lila va protestar primer

El col·lectiu feminista Acció Lila ja va protagonitzar una acció de protesta contra aquest tipus de roba al principi de desembre passat per denunciar el missatge masclista.