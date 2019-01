PSC i CUP es «perden» amb els números i Aloy defensa que tot és transparent

«Ens hem perdut amb el tema del cost de l'edifici», va afirmar al darrer ple municipal el regidor socialista Joaquim García a l'hora de debatre l'avantprojecte director del Museu. Una cosa semblant va expressar la regidora de la CUP Gemma Tomàs, que va argumentar que no hi ha hagut debat sobre «si Manresa necessitava o no aquest equipament», tenint en compte el seu cost final de 7,6 milions. «Potser hauríem arribat a la conclusió que sí». Per a Tomàs, «ara ja hi som de quatre potes».

Garcia va expressar el seu desig de tenir un museu del segle XXI, perquè «el que tenim ara gairebé és un magatzem d'objectes». El regidor socialista va afirmar que l'antic col·legi de Sant Ignasi és en una zona de creixement i de modificacions com és l'entorn de Fàbrica Nova. Tota inversió que s'hi faci suma».

Tomàs va ser més crítica respecte del projecte. «Sempre hi ha hagut una mosca que anava i venia i que no acabava de molestar però hi era. I era el Museu. Ara finalment veiem tota la dimensió de l'actuació».

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, va admetre que «l'encaix financer del Museu és complicadíssim», però va defensar que «fa més de dos anys que estem parlant que la inversió serà de 7 milions. No enganyem a ningú i hem estat transparents en tot moment», va afirmar. Va defensar que es tracta d'una obra «planificada, programada, feta amb cura i que políticament suposa grans esforços per aconseguir finançament exterior». Del milió que s'hi ha invertit fins ara, 817.000 euros han sortit de recursos externs, bàsicament de Generalitat i Diputació. La resta els ha posat l'Ajuntament. Per a la pròxima tongada d'actuacions s'ha demanat diners als fons europeus FEDER.