Els que emboliquen s'enduen tots els petons

Voluntaris de Creu Roja Manresa s'han encar-regat, entre dimecres i ahir, repartits en grups de deu, d'acompanyar les famílies derivades pels serveis socials de l'Ajuntament en el circuit estrenat l'any passat a la seu de l'entitat per lliurar-los les joguines per als seus fills. Explicava aquesta setmana Meritxell Prat, tècnica d'infància de l'entitat, que tots els voluntaris volien ocupar-se de la part d'embolicar els paquets perquè «són els que s'enduen tots els petons».

El nou sistema se'l van plantejar conscients que havien anat actualitzant totes les seccions per minimitzar-ne al màxim el contingut assistencialista a favor de fer els usuaris més actius i protagonistes, menys en la campanya de joguines. En aquesta, les famílies anaven a la seu de Creu Roja, on els esperava una bossa amb joguines per als seus fills. Ara ja no.

La campanya de joguines s'ha actualitzat de dalt a baix. Ja ho va fer quan es va decidir –des de Creu Roja en general– que totes les joguines havien de ser noves –i no bèl·liques ni sexistes– i l'any passat ho va reblar el nou sistema per recollir-les. Consisteix a muntar en un espai de la seu de l'entitat on normalment hi fa activitats Càritas, amb qui Creu Roja Manresa comparteix edifici al carrer del Joc de la Pilota, una botiga que faria saltar els ulls a qualsevol infant. Prestatges i taules plens de joguines, disfresses, peluixos –recollits gràcies al Bàsquet Manresa, que va convidar els seguidors del Baxi a dur-ne i llançar-los al parquet al final del darrer partit abans de la parada nadalenca–, pilotes...

Cada família –278 aquest any, 10 més que el passat, amb 500 infants– pot triar un joc, que és el regal principal; un complement, com ara un vestit si han volgut una nina o una disfressa; un peluix i un joc esportiu. En acabat, els pares, directament, o els voluntaris, si ho prefereixen, emboliquen els regals. Aquí arriba el comiat i els petons de sincer agraïment.

Amb el nou mètode, pel qual ja s'han interessat altres seus de Creu Roja, s'eviten errors, com repetir la joguina d'un any a l'altre, la tendència a caure en tòpics de gènere i, principalment, s'aconsegueix que els pares se sentin molt més partícips que abans.



La nova Festa de la Llufa

Tot el que recull Creu Roja per a aquesta campanya està valorat en uns 10.000 euros. Ho fan possible iniciatives com la del bàsquet i les donacions d'empreses i particulars. Amb aquest objectiu, el 28 de desembre passat a la tarda es va estrenar a la Plana de l'Om la Festa de la Llufa, amb inflables, tallers de llufes i una botiga amb joguines on la gent en comprava una i la tornava. Va ser un èxit. Es va recaptar 700 euros. Miquel Riera, president de l'entitat a Manresa, explica que l'objectiu és repetir-la i consolidar-la.

Per a moltes famílies, a Manresa Melcior, Gaspar i Baltasar duen a l'esquena una creu vermella.