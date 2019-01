Els Reis d'Orient van fer acte de presència a alguns dels barris de la ciutat. És un gest que els Mags tenen envers les entitats veïnals cada any i, enguany, hi ha hagut més participació que l'any passat a l'hora de rebre'ls. Al 2018, la visita dels Reis a les barriades va tenir menys participació de l'habitual perquè molts ciutadans van preferir anar a veure la cavalcada de la ciutat, ja que es va promocionar molt perquè va ser retransmesa en directe per la televisió.



Van passar pel Poble Nou, on els Mags d'Orient es van trobar amb les famílies d'aquest sector de la ciutat al nou local de l'entitat veïnal. S'hi van repartir una seixantena de regals i, a l'interior del local i a fora, s'hi van aplegar unes 150 persones. Els responsables de l'entitat veïnal de la Font dels Capellans estaven satisfets ahir a la nit amb la resposta de la gent del barri a l'arribada dels Reis, ja que uns 250 veïns els van anar a saludar. Els Reis hi van arribar amb acompanyants que portaven torxes i es van dirigir a la sala polivalent per repartir els regals als més menuts.



Al barri de Vic-Remei, Ses Majestats van repartir regals a 18 nens i van oferir coca i xocolata als assistents. A els Comtals, els Reis també van repartir una cinquantena de regals. En aquesta barriada de Manresa, Ses Majestats van arribar tal com ho feien abans, amb tractor. Els integrants d'Ampans van ajudar a decorar el remolc en què anaven els Mags de l'Orient en aquest punt de Manresa, i els responsables de l'associació feien un balanç positiu. A la Sagrada Família van repartir 50 regals.



Al barri del Mion de Manresa, Ses Majestats aniran a visitar els nens del barri avui per repartir els regals.