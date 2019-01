Canvi de tendència: la construcció pren embranzida a poc a poc a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha incrementat el 15,66% el pressupost d'ingressos per l'impost de construccions i obres (ICIO) durant el 2019. S'ha passat d'ingressos de 990.000 euros a 1.145.000 euros. Es tracta d'un increment de 155.000 euros, que, segons el govern municipal, «demostra les bones expectatives en obres, com ara rehabilitacions».

Però no només rehabilitacions, el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha explicat que la tendència és positiva i l'Ajuntament té en cartera cinc operacions que pugen una xifra de varis centenars de milers d'euros que previsiblement quedaran aprovades amb llicències dintre del primer trimestre del 2019. «I això és el que ens fa preveure que l'evolució d'aquest impost per al 2019 serà de creixement i passarem dels 990.000 euros als 1.145.000 euros».

A més d'aquestes cinc operacions hi ha una sisena per dur a terme una promoció d'un centenar de pisos a l'espai de l'antiga fàbrica l'Alcoholera i part de l'aparcament de l'estació d'autobusos. A aquesta actuació li falta encara més tramitació, i el regidor d'Hisenda ha fet notar que quan es tiri endavant no es farà en bloc, sinó per fases.

Operacions pendents d'informes



A banda de l'Alcoholera, «hi ha operacions que s'estan desenvolupant i estem pendents d'informes de la Generalitat abans de tancar els expedients i donar llicències», explica Sala, que afegeix que «això farà que durant el febrer i març es puguin tancar els expedients i girar els impostos».

El regidor d'Hisenda avisa que «això serà un canvi de tendència» de la situació global de la construcció a Manresa, «que ja va començar a millorar el 2018, perquè estem cobrant més que el 2017, el 2016 i el 2015, però encara ens movem en xifres que no acaben d'assolir la previsió pressupostària».

Segons el responsable de la cartera d'Hisenda, «la tendència d'aquests darrers mesos, d'estiu cap aquí, realment permet notar un canvi a la ciutat. Com també notem un canvi en el nombre de rehabilitacions domèstiques, que té un bon ritme». El sector de la construcció està, de mica en mica, guanyant musculatura.

Una xifra mitjana entre els 3 milions i els zero euros



Una previsió d'ingressos d'1,1 milions d'euros en impost de construccions i obres (ICIO) és molt o poc? Doncs, segons com es miri.

A l'Ajuntament de Manresa entraven en concepte d'aquest impost indirecte 3 milions d'euros en època de bonança econòmica. D'aquí es va passar que durant 5 mesos de l'any 2012 la recaptació d'aquesta ordenança fiscal va ser de zero euros. El pas següent va ser que per a l'any 2013 la previsió d'ingressos per aquest concepte es va marcar en 500.000 euros.

Vist així, un augment del 16% previst per al 2019 superant el milió d'euros de recaptació és un indicador clar de recuperació.

Enfonsament



La caiguda en picat de la recaptació de l'ICIO va mostrar a Manresa fins a quin punt poden arribar els efectes d'una recessió econòmica. Del gener al maig del 2012 hi va haver més empreses i particulars que es van fer enrere de l'obra que volien dur a terme –i van exercir el seu dret de demanar el retorn de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que els havien cobrat– que diners recaptats amb noves peticions de llicència.

Això va implicar que un impost que estava aportant a l'Ajuntament de Manresa al voltant de 3 milions d'euros l'any en plena bombolla immobiliària va tenir un comportament negatiu durant gairebé la meitat d'un any.

El mes de juny del 2012, la partida pressupostària corresponent va passar dels números vermells als blaus, però això no va impedir que si la previsió de recaptació per l'ICIO era d'1,3 milions d'euros, el 2013 va quedar en 0,5 milions.

Precisament, les reduccions més importants en el capítol d'ingressos del pressupost de l'Ajuntament es van produir en els impostos indirectes (-58,46%) a causa de la davallada de cobraments de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar que el comportament negatiu de l'impost durant els primers mesos del 2012 es va produir com a conseqüència de la disminució de la sol·licitud de llicències i el fet que havien augmentat les devolucions que es va haver de fer de diners de llicències que s'havien donat, però que a la pràctica no s'havien portat a terme.

Les empreses i particulars que han sol·licitat un permís d'obres, transcorregut un període sense haver-les iniciat, tenen la possibilitat de fer-se enrere i recuperar l'import de l'ordenança.