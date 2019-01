Estudiants de la UAB es queden tirats a l´estació de Manresa per un error de Sagalés

Desenes d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona s'han quedat tirats aquest dilluns al matí a l'estació d'autobusos de Manresa perquè, segons han explicat a Regió7, no ha sortit cap dels busos que habitualment operen a primera hora del matí. L'empresa que gestiona la línia, Sagalés, ha admès que s'havien previst per a avui menys vehicles del normal perquè es creia que no era dia lectiu als centres educatius.

Segons Gerard Pessarrodona, estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) en anglès a la UAB, ha explicat a aquest diari que s'ha hagut d'esperar 45 minuts a l'estació. Ha anat com cada matí a buscar el bus que surt a les 7 però no n'hi havia cap: "No ha sortit cap bus a les 7 ni tampoc a 2/4 de 8, que és el següent. A vegades, si hi ha molta gent, n'arriben a marxar quatre, però avui cap", ha detallat.

Davant la falta d'informació per part de l'empresa, ell i alguns estudiants més s'han dirigit a altres conductors de Sagalés per saber què passava. Aquests s'han posat en contacte amb la companyia (que té centraleta a l'estació manresana) i s'han habilitat dos busos d'urgència, segons Pessarrodona, que han marxat a les 7.40 hores. A aquella hora les cues ocupaven bona part de l'andana de l'estació.

Responsables de Sagalés han admès l'errada i han dit que "n'assumim les conseqüències", oferint el viatge de forma gratuïta als estudiants afectats. Discrepen, però, en els temps d'espera i asseguren que els busos que han fet el servei no eren d'urgència. Ricard Costa, director d'explotació de Sagalés, ha reconegut en declaracions a aquest diari que "hi havia menys vehicles perquè els centres escolars comencen demà". Però segons el calendari lectiu que té Sagalés penjat al seu web, no hi havia prevista cap modificació del servei. Costa ha reconegut que tampoc s'havia avisat del canvi.

Costa ha admès un retard de mitja hora però ha insistit que la situació s'ha resolt "ràpidament". Segons el responsable, el bus que havia de sortir a les 7 ho ha fet a 2/4 de 8 i el que havia de marxar a 2/4 de 8 ho ha fet a les 8. La seva versió, però, no coincideix amb la de Pessarrodona, que deia que fins a les 7.40 no havia marxat cap autobús.

Així mateix, Costa ha avançat que l'empresa treballa per habilitar més busos que facin el recorregut Manresa-UAB davant la gran demanda, que fa que sovint s'hagin d'afegir vehicles de reforç a primera hora. La majoria de dies s'omplen quatre busos entre les 7 i 2/4 de 8 del matí, dels quals avui no n'hi havia cap a l'estació.