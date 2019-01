Els Pastorets d'Els Carlins es revitalitzen amb un increment d'espectadors

La tradició dels Pastorets a Manresa viu una revitalització. L'increment d'espectadors durant les festes constata l'interès creixent de les famílies per veure la representació nadalenca a la sala d'Els Carlins. Al llarg de les sis funcions d'aquesta temporada de Nadal han passat 1.310 espectadors pel teatre manresà, l'11% més que l'any passat.

La darrera funció va tenir lloc ahir a la tarda i els responsables de l'entitat Casal Recreatiu Familiar Els Carlins, associació encarregada de la representació, estan satisfets amb els bons resultats. «L'increment de l'11% potser no és espectacular, però per a nosaltres és important perquè durant les setmanes de Nadal cada cop hi ha més ofertes d'activitats i propostes culturals a Manresa i als pobles propers. Per tant, els Pastorets encara tenen molta vitalitat», explica Josep Maria Soler, responsable de la fundació que gestiona el teatre.

El que tenen clar els responsables d'Els Carlins és que si les famílies continuen pagant entrades per veure l'obra teatral és perquè agrada i entreté. Però també consideren que s'està donant valor a la tradició. «Abans cap mitjà d'abast català en parlava i ara ocupen pàgines de diari», destaca Soler. Un factor clau que ha donat una segona vida als Pastorets és la promoció conjunta que impulsa la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, i que ha engegat actes de difusió importants, com l'escenificació que va tenir lloc fa dos anys dels Pastorets de Súria al Palau de la Generalitat. De fet, el president català, Quim Torra, va ser present a aquest municipi del Bages el 29 desembre com a espectador de la representació nadalenca i es va mostrar disposat a repetir l'acte de promoció que ja va tenir lloc el 2016 a la seu del Govern català.

El nou interès pels Pastorets ha impulsat aquest increment de públic, però el d'Els Carlins, a més, ha realitzat una campanya de promoció intensa a les xarxes socials i s'ha fet publicitat als autobusos urbans de la ciutat. «Hem intensificat la promoció perquè teníem com a objectiu atraure un nou públic i creiem que ho hem aconseguit. En les funcions d'aquesta temporada han vingut parelles joves. És un perfil d'espectadors interessat en la cultura popular que durant els dies de Nadal volen veure alguna de les activitats tradicionals que tenen lloc a casa nostra, i si no van als Pastorets, potser aniran a alguns dels pessebres vivents que tenen lloc a Manresa i a altres municipis de la comarca», afegeix.

Tot i això, el públic principal continua sent el de les famílies amb nens que van a Els Carlins una tarda, durant el Nadal, per passar-hi una bona estona. Persones que reservaven l'entrada molts cops preguntaven la ubicació de la sala, i això fa pensar als responsables que aquest any s'hi han apropat també més persones de fora de Manresa, tot i que no saben especificar-ne la xifra.

Cada any s'hi introdueixen millores que serveixen perquè l'espectacle sigui més rodó i polit. Enguany, hi ha hagut més il·luminació amb leds.

Pastorets juvenils, una escola



El proper 19 de gener tindrà lloc a Els Carlins la representació dels Pastorets juvenils. «És una oportunitat per als nens i adolescents que intervenen en els Pastorets, però que per l'edat no tenen un paper rellevant. Aquí poden representar un personatge més destacat i amb més text», explica el responsable. D'altra banda, la iniciativa és una manera d'assegurar que la tradició continuï.