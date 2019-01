Els Reis d'Orient reparteixen a la Mion més d'un centenar de regals als nens

Els Reis d'Orient van arribar ahir al matí a la barriada Mion de Manresa. Ho van fer amb un acte de rebuda en què moltes famílies del barri no es van voler perdre l'oportunitat de saludar-los. Com és habitual, els tres Mags van repartir regals als nens, i ahir en van donar més de cent. Xifra que constata l'alta participació en aquest acte manresà, un dels que clou les festes a la ciutat.

Els Reis van arribar al barri a 3/4 de 12 del migdia i van pujar a l'escenari que els membres de l'associació veïnal van muntar especialment per a la seva arribada. No només han repartit regals als nens del barri sinó també a d'altres que també s'han apuntat, aquest any, a la iniciativa. «Han vingut famílies d'altres zones de la ciutat, i nosaltres estem contents que veïns d'altres barris de Manresa vulguin venir aquí i participar d'aquest acte. No tanquem les portes a ningú», explicava ahir el president de l'Associació de Veïns de la Mion, Agapito López. Els nens, a més, van poder escollir, prèviament, quin rei els donava el regal.