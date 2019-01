L'home més gran de Manresa celebra el seu 108è aniversari rodejat de la família

Acompanyat dels seus dos fills, les seves joves i una neta, Marcelino Solà ha bufat les espelmes d'un nou aniversari. Els 108 anys que ha assolit el fan l'home més gran de Manresa i el segon manresà de més edat, només superat per Maria Obach, de 109 anys i nou mesos. Obach viu a la residència Ibada de Castellgalí acompanyada de la seva filla Maria Glòria Massana, de 89 anys.

Solà va néixer a casa seva l'1 de gener del 1911 enmig d'una nevada molt gran i no va poder ser inscrit al registre fins al dia 7.

Tot i que ja va bufar les espelmes el primer dia de l'any, ahir ho va tornar a fer. En veure el pastís sobre la taula va demanar si les espelmes marcaven 18 anys, amb un somriure trapella.

Al llarg del dia fa el que pot, com ell mateix reconeix, perquè li fan una mica de mal les cames. Però en realitat té una salut envejable. Camina ajudat de dos bastons, puja les escales, treballa la terra del seu hort i els diumenges fa llargues passejades acompanyat d'una veïna de més de 85 anys. Cada cop que surt de visitar el metge de capçalera demana «per què m'hi porteu si mai em recepten res?».



Vermut amb un bon pernil

L'alimentació no és cap problema per a Solà. Li agrada menjar «tot el que vingui», tot i que prefereix un bon arròs, macarrons o fideus a la cassola. Això sí, les amanides no són la seva predilecció. Quan li volen donar «verd» com ell diu, demana «quin mal he fet jo per menjar verd?». La seva edat no li impedeix tenir encara algun petit vici. Li agrada prendre una cervesa o, fins i tot, un vermut Martini acompanyat d'un bon plat de pernil ben tallat.

Obtenir el permís de conduir és una de les poques coses que es penedeix de no haver assolit. Li hauria agradat portar cotxe i bromeja amb un nebot seu, que té una autoescola, que s'hi ha d'inscriure per treure's el carnet.

Diu que no hi ha secrets per arribar a la seva edat. Per ell, tenir tranquil·litat a la vida és essencial.