Resoldre la fractura urbana generada per les vies i estacions, la gran prioritat

La fractura urbana que genera la línia dels FGC és un dels aspectes prioritaris que ha de resoldre la nova planificació pendent des de l'octubre passat. Fa 15 anys que es fan propostes per millorar-ne la integració a la ciutat i transformar tot l'entorn de Manresa Alta, un àmbit de 90.500 m2 de superfície. És el cas del coll d'ampolla de l'avinguda de la Font del Gat, que no es pot connectar correctament amb la plaça de l'Onze de Setembre, o de la deficient solució del carrer de la Indústria, entre els de Sant Antoni Maria Claret i la Creu Guixera, on el tren passa per sobre d'un túnel que s'inunda cada cop que plou amb intensitat. A més a més, bona part de la zona de Manresa Alta l'ocupa un espai d'emmagatzematge i transferència de mercaderies, i també té, les funcions d'aparcament de combois. Activitats que consumeixen un gran espai i que es podrien fer fora de l'àmbit urbà. Quant a l'estació d'autobusos, no disposa d'uns bons accessos i fa de cotxera, que també consumeix molt espai.