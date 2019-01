Tallen 5 setmanes el trànsit del túnel del carrer Indústria per fer la vorera nova

Durant les pròximes 5 setmanes no es podrà circular per l'interior del túnel del carrer Indústria. Ahir es va tallar al trànsit per poder-hi fer obres d'ampliació de la vorera per a vianants. El projecte, amb un pressupost de gairebé 71.000 euros, forma part del pla de xoc per millorar l'espai urbà corresponent al 2018, dotat amb un milió d'euros. Les obres al túnel estaven pendents. També faltaran per fer la renovació de la zona de jocs de plaça Espanya, que ja s'ha adjudicat, i millores a les voreres de l'avinguda Tudela i el carrer Lleida.

S'ampliarà la vorera per a vianants del túnel, que va del carrer Sant Antoni Maria Claret a l'avinguda de les Bases. Ara no arriba al metre d'amplada. Serà d'un metre i mig i es pavimentarà amb peces de panot. El projecte també inclou la conducció d'aigües perquè no interfereixin en el recorregut dels vianants, la col·locació d'una barana nova, ara totalment malmesa en diferents punts, la neteja del mur de formigó més proper a la vorera i la millora de l'accessibilitat al túnel.

Segons el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament, Jordi Serracanta, no era compatible fer obres i mantenir la circulació de vehicles. Per això «s'ha pres la decisió de tancar la circulació al túnel». En canvi, els vianants sí que hi podran passar. Un cop acabin els treballs es mantindran els dos carrils de circulació com ara.