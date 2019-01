Arnau Padró es presenta per encapçalar la llista de Primàries Manresa

Arxiu particular

Arnau Padró, candidat a liderar Primàries Manresa Arxiu particular

Arnau Padró ha fet pública, aquest dimarts, la seva candidatura a encapçalar Primàries Manresa. Les eleccions primàries obertes a la ciutadania tindran lloc el darrer cap de setmana de febrer (23-24) per tal d'escollir una llista independentista a les eleccions municipals a Manresa. Padró, enginyer informàtic de formació, ho ha anunciat a través d'una publicació al seu perfil de Twitter en la qual ha exposat que fa mesos que treballa en la seva candidatura.

El jove candidat, que té una prolongada militància en l'independentisme de base, ha presentat la seva pàgina de candidat en la qual es poden trobar detalls de la seva vida personal i trajectòria política, així com el programa que presenta per Manresa i un recull d'articles que ha publicat en mitjans locals per reflexionar sobre la ciutat que cal construir.

Els eixos de la candidatura de Padró se centren a "fer de Manresa la capital de la Catalunya Central" i en "impulsar a la ciutat un teixit econòmic basat en la tecnologia que generi llocs de treball qualificats amb l'objectiu final de revertir la decadència que pateix la ciutat des de fa dècades". En aquest sentit, el candidat proposa la creació d'una regidoria de capitalitat que vetlli pel lideratge de Manresa al conjunt de la Catalunya Central teixint relacions amb la resta de ciutats i pobles del territori.

Pel desenvolupament tecnològic de la ciutat Padró proposa donar suport al creixement de la UPC i enfocar el viver d'empreses municipal a l'àmbit tecnològic, entre altres mesures. Per al manresà, el mandat de l'1-O i assolir la independència de Catalunya són "elements irrenunciables que, a més, poden ajudar Manresa a fer un salt endavant com a ciutat".

Proposa exercir la sobirania en tots els àmbits on l'Ajuntament tingui capacitat i defensa "arriar la bandera espanyola de l'edifici consistorial, el pagament de tots els tributs a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc de l'espanyola, la remunicipalització de la concessió de la zona blava no renovant a EYSA, la creació d'una empresa municipal d'energia basada en energies renovables i la revisió els criteris en la contractació de proveïdors de l'ajuntament".

Primàries Manresa es va presentar el passat 30 d'octubre a l'institut Lluís de Peguera de Manresa. Llavors comptava amb 260 persones inscrites. El novembre la formació es va començar a reunir amb representants de diversos partits locals independentistes, amb l'objectiu de crear una llista unitària per a les eleccions municipals d'aquest any.