Cinc metges sentinella i Google controlen la incidència de la grip a la Catalunya Central

A la regió sanitària de la Catalu-nya central hi ha cinc metges sentinella a l'atenció primària que diàriament notifiquen l'activitat gripal que detecten a la seva població de referència. A Manresa, l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia també és sentinella i informa dels casos de grip que ha atès, en aquest cas en l'àmbit hospitalari. Les dades que aporten permeten a l'Agència de Salut Pública de la Generalitat preveure amb antelació la intensitat de l'activitat gripal, així com del tipus de virus de què es tracta –la soca de la grip– i actuar per prendre mesures de prevenció. A partir d'aquí els diferents centres sanitaris també poden preveure la càrrega assistencial que hauran d'assumir.



«Els professionals que hi ha en primera línia ens avisen», explica la subdirectora regional de l'Agència Catalana de Salut Pública, Imma Cervós. La informació dels metges sentinella, juntament amb dades històriques de casos, a més de factors que també es tenen en compte com la temperatura mitjana dels últims dies i fins i tot les consultes sobre grip fetes a Google durant la setmana anterior, «ens donen un model predictiu» de com pot evolucionar l'activitat gripal. És a dir, no tan sols saber què passa sinó també aventurar què pot passar.



I el que passa ara per ara és que no hi ha epidèmia de grip tot i que han començat a aparèixer-ne casos. «Aquest any anem amb més endar-reriment», diu Cervós. Però l'esmentat model predictiu estima que de cara a la setmana vinent i a l'altra augmentarà la incidència de la malaltia. Cervós explica que fins ara «estem trobant grip A», i que la soca «és tractable i no ens ha de portar cap problema». Sempre tenint en compte que «els virus a vegades ens sorprenen i poden mutar ràpidament. Llavors hauríem d'actuar d'acord amb el que trobem. Per això és important la tasca dels sentinelles», destaca.



Aquesta temporada hi ha a tot Catalunya 60 metges sentinella, 34 de família i 26 pediatres, de 43 centres d'atenció primària distribuïts per diverses comarques. Aquests professionals aporten dades de la quantitat de persones que contreuen la malaltia i també recullen mostres faríngies i nasals durant tota la temporada.



Enguany, el llindar a partir del qual es considera que hi ha epidèmia s'ha situat en 110,7 casos per cada 100.000 habitants. La xifra es calcula sobre la base de les dades d'incidència de les 11 temporades anteriors. L'última setmana de l'any passat hi havia 71,24 casos per cada 100.000 habitants, per sota de la tendència mitjana de temporades anteriors. És una xifra que es considera preepidèmica, encara que la previsió és que les pròximes setmanes s'arribi a una intensitat epidèmica de baixa intensitat a tot el territori.



La cap de la Unitat de Farmàcia de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, Anna Bonet, explica que la grip s'encomana molt fàcilment. El virus viatja en les partícules invisibles que s'escampen quan «parlem, tossim o fem un esternut. Si no hi ha cap barrera s'entra en contacte amb el virus, que surt expedit i viu unes hores». A la roba, per exemple, s'hi pot estar entre 8 i 12 hores. En superfícies poroses com podria ser el pom d'una porta, entre 12 i 48 hores, i a les mans el virus pot sobreviure uns 5 minuts.



Per això és important, a part de vacunar-se, prendre mesures de prevenció bàsiques com per exemple utilitzar mocadors d'un sòl ús o rentar-se sovint les mans. Bonet explica que es comença a promoure als centres assistencial l'ús de màscares quan hi va una persona que podria tenir la grip, i també solucions per rentar-se les mans. «Es tracta de protegir l'altra gent que hi ha al centre i també normalitzar l'ús de les màscares. Culturalment no hi estem acostumats, però és una mostra de responsabilitat».



Bonet destaca, igualment, que a l'atenció primària «estem absolutament preparats» per fer front a la grip. Si és un cas lleu, sense cap altra patologia, aconsella passar-la a casa, fer repòs, prendre analgèsics si és necessari i hidratar-se. En cas que no remeti, anar a l'ambulatori. «A primària també donem atenció immediata i en canvi tenim tendència a anar a l'hospital». I sobretot, res d'antibiòtic perquè la grip és un virus, no un bacteri. No fa efecte i genera bacteris resistents.