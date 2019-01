L'empresa de pinso anticonceptiu qualifica l'Ajuntament d'«antiquat»

L'empresa anoienca que distribueix el pinso anticonceptiu per a coloms, ZooEthics, ha qualificat l'Ajuntament de Manresa d'«antiquat» per voler aplicar tècniques «ja provades i descartades» en el control de la població d'aquestes aus, com ara els colomars ecològics, dels quals les properes setmanes és previst instal·lar-ne dos a la ciutat. Segons una valoració que ha fet arribar l'empresa a aquest diari, «voler fixar una colònia en un colomar i al mateix temps fer que les postes no tirin endavant és incomprensible».

Per al director tècnic de la distribuïdora, Josep Costa, el consistori «s'hauria de posar al dia sobre la gestió de coloms urbans». Assegura que la clau és frenar la reproducció «atenent a la impossibilitat de controlar els recursos alimentaris». Precisament per aquest motiu no han funcionat, diu, les proves fetes amb colomars ecològics en municipis com Manlleu, Igualada o Molins de Rei, perquè «els coloms tenen l'instint de tornar allà on han nascut i abandonen aquells punts de nidificació on les postes d'ous no tiren endavant».

L'Ajuntament de Manresa té previst, tal com va avançar aquest diari, instal·lar dos colomars (un a la zona nord i l'altre al sud) on se substituiran els ous vius per uns de plàstic. Es vol avaluar així si són eficaços per controlar la natalitat d'aquestes aus. Els colomars ecològics serien complementaris als remolcs amb què es capturen coloms a la ciutat des del 2009.

Sobre el sabotatge que han sofert aquestes gàbies, Costa assegura que «ens sap greu perquè s'ha de respectar la feina de qui sigui», però opina que cal analitzar per què s'han produït els atacs: la matança de coloms, diu, és un mètode «inaplicable actualment sense risc de rebuig social».

El biòleg afirma que ja han deixat de preocupar-se «per una ciutat que no vol els nostres serveis».