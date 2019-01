Manresa acull la Càtedra de Salut Mental per fer recerca que «impacti en les persones»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que un 25 % de la població mundial tindrà en algun moment de la seva vida alguna alteració d'ordre mental. D'acord amb aquestes dades només estadísticament estaria justificada la creació d'una Càtedra de Salut Mental. És el que ha fet la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació Althaia de Manresa amb la complicitat de diferents institucions sanitàries i socials de la Catalunya Central. És la primera que hi haurà a l'Estat espanyol i estarà dirigida pel psiquiatre manresà Pere Bonet.

Es va presentar ahir a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Joan de Déu, on tindrà la seu. Bonet va explicar l'objectiu de la càtedra: generar i aportar coneixements basats en evidències científiques per ajudar a promocionar, prevenir i prestar assistència a les persones que tenen malalties mentals. En definitiva, ser útil tant als professionals d'aquest àmbit com als afectats i a les seves famílies. També és una qüestió de «dignitat de les persones afectades», va dir Bonet.

La particularitat de la nova càtedra és que no només farà recerca clínica, sinó un abordatge integral de la malaltia mental, on es tindran en compte la integració i la inclusió social de qui té un trastorn mental, que sovint estan estigmatitzats. Per això l'equip no el formaran només psiquiatres i psicòlegs sinó també treballadors socials i personal d'infermeria, entre altres professionals.

Bonet també va dir que amb la Càtedra de Salut Mental es fa país i territori, i que no hauria sigut possible crear-la sense «la llarga i eficaç trajectòria de treball de les estructures ja existents».

L'acte de presentació va reunir el president de la Fundació Althaia i alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut i primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Vic, Josep Arimany; el nou rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños, que pràcticament s'estrenava en el càrrec; el director general d'Althaia, Manel Jovells, i la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, Marina Geli.

Tots van destacar la iniciativa i la seva rellevància. Arimany va dir que les càtedres de salut han sigut «l'embrió» de la facultat de Medicina. Baños va subratllar que és una mostra més de la maduresa de la federació universitària entre Manresa i Vic, una «vàula més en la cadena de recerca de la UVic-UCC». Jovells, per la seva banda, va remarcar que la càtedra consolida la solidesa i línies estratègiques de la Fundació Althaia com l'aposta per la docència i la recerca, la salut mental «on atenem persones i famílies més que no pas malalts» i també el territori.

A la cloenda Junyent va parlar de la importància de la universitat a Manresa. «Ajuda al reequilibri territorial i mostra que hi ha una Catalunya amb força més enllà de l'Àrea Metropolitana», i «ens fa mirar el futur amb optimisme per millorar l'atenció a les persones».