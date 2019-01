La plataforma de les pensions durà a terme enguany noves accions reivindicatives

La Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa mantindrà enguany les mobilitzacions reivindicatives. Dilluns va fer una nova concentració davant l'ajuntament, després del parèntesi nadalenc del 24 i el 31 de desembre.

Hi van participar mig centenar de persones i, al final, es va celebrar amb coca i cava l'actualització de l'IPC i la pujada de les pensions mínimes. Hi haurà una nova concentració el dilluns 21 de gener. La Plataforma està elaborant un document que es farà públic properament i sobre el qual es demanarà als partits que concorrin a les eleccions municipals que es posicionin, ja que tractarà de problemes que afecten el col·lectiu de la gent gran sobre els quals hi ha competències municipals.