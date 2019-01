El Premi a Projectes Empresarials inicia el compte enrere per optar a la 3a edició

El 31 de gener finalitza el termini per participar en el premi de la Catalunya Central més ben dotat en el seu àmbit. Es tracta del 3r Premi a Projectes Empresarials, convocat per Gest!, Cedem, CaixaBank, la FUB, la UPC i la UOC.

En aquesta edició, el guardó ha incorporat importants novetats quant a la dotació, amb la creació de dues línies de recompensa per als projectes guanyadors: una de destinada a projectes amb activitat iniciada (5.000 euros) i, l'altra, a projectes sense activitat iniciada (2.000 euros). Tots dos dotats per CaixaBank. A més, totes dues línies tenen un premi addicional consistent en 1.500 euros en concepte d'una beca d'estudis de postgrau-màster per a l'àmbit d'empresa, dotats per la FUB.

La documentació per participar-hi és a www.gestcat.cat i i s'ha de presentar a qualsevol oficina de CaixaBank de la comarca del Bages. Els tres projectes finalistes de cadascuna de les dues línies en podran fer la presentació en un acte dins la setmana de l'emprenedoria, la darrera quinzena de maig, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Cedem.